La nuova Lamborghini ibrida è in anteprima nel videogioco The Crew Motorfest

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per il 60° anniversario della casa automobilistica, Ubisoft porta la supercar Revuelto nel gioco in uscita oggi

La nuova Lamborghini ibrida è in anteprima nel videogioco The ... WIRED Italia

Lamborghini Revuelto in un videogioco: l'esordio in The Crew Motorfest La Gazzetta dello Sport

Arrivano aggiornamenti sulla nuova gamma Suv elettrica di Alpine. Parla Antony Villain, capo design dell'azienda.Lamborghini, nell'anno del 60° anniversario, continua ad innovare con progetti decisamente originali, quali la Huracán Sterrato, che sarà prodotta in 1499 esemplari e reinterpreta in maniera più esoti ...L'ultima nata in casa Lamborghini, l'ibrida V12 Revuelto, è la "hero car" del nuovo capitolo della saga di Ubisoft, insieme ad altri 600 mezzi tra supercar, moto, barche e aerei ...