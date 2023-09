La NASA pubblicherà il tanto atteso rapporto sugli UFO

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lagiovedì i risultati di uno studiooggetti volanti inspiegabili nei cieli della Terra. L’ente spaziale degli Stati Uniti, l’anno scorso, ha dichiarato di essere impegnato in un’analisi delle testimonianze riguardanti i Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP), il nuovo termine ufficiale in sostituzione di “UFO“. Questo argomento ha catturato l’attenzione del pubblico per un lungo periodo, ma è stato ampiamente evitato dalla comunità scientifica convenzionale. Un gruppo di 16 ricercatori indipendenti ha condiviso le proprie osservazioni preliminari nel mese di maggio, rilevando che le evidenze attualmente disponibili e le testimonianze oculari non forniscono una base sufficiente per trarre conclusioni definitive. Di conseguenza, hanno sottolineato la necessità di ...