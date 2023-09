Continueremo a batterci per una 'Mare nostrum' europea, per unadi ricerca e soccorso. L'unica cosa che ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Giorgiae Matteo ...Continueremo a batterci per una 'Mare nostrum' europea, per unadi ricerca e soccorso. L'unica cosa che ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Giorgiae Matteo ...... ma dobbiamo essere noi a costruire il nostro futuro", ha detto. Ad applaudirla in platea c'... che ieri ha negato l'autorizzazione ad entrare nel paese ai membri di unadel Parlamento ...E può stare tranquillo che per il futuro non si ripeteranno comportamenti non consoni per un'Aula consiliare da esponenti del Partito di Giorgia". Ha unanon ufficiale su Alatri. ' ...

La missione di Meloni da Orbán: «Difendere Dio e la famiglia» Corriere della Sera

Spazio: Meloni, Villadei in missione Ax-3 su Iss opportunita' per ... Il Sole 24 ORE

La sfida, fianco a fianco, a contrastare il calo demografico. Giorgia Meloni, a Budapest, incassa il baciamano e il sostegno del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Ma soprattutto porta a casa una ...Continueremo a batterci per una ‘Mare nostrum’ europea, per una missione di ricerca e soccorso. L’unica cosa che ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Giorgia Meloni e Matteo ...Elly Schlein, segretaria del Pd, ha detto che la linea del governo Meloni sull’immigrazione è un “fallimento”, come ha mostrato la ...