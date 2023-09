La mamma di Maguire | «Il trattamento che riceve è vergognoso»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le parole delladi Harry, difensore inglese del Manchester United, sulle critiche nei confronti del figlio. I dettagli Ladi Harry, difensore del Manchester United, si è espressa sulle critiche ricevute dal figlio. LE PAROLE – «Come, vedere il livello di commenti negativi e offensivi cheda alcuni fan, esperti e media èe totalmente inaccettabile per qualsiasi percorso di vita, figuriamoci per qualcuno che lavora duramente per il club e la nazione. Io ero lì in tribuna come al solito, non è accettabile quello che è stato creato sul nulla. Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, positivi e negativi ma quello che Harryva ben oltre il calcio. Per me vederlo passare quello ...

Le parole delladi Harry, difensore inglese del Manchester United, sulle critiche nei confronti del figlio. I dettagli Ladi Harry, difensore del Manchester United, si è espressa sulle ...Commenta per primo La madre del difensore del Manchester United e dell'Inghilterra Harryha parlato della situazione del figlio: 'Come, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che riceve da alcuni fan, esperti e media è vergognoso e totalmente inaccettabile per ...Ad Hampden Park,, oltre alle critiche dei tifosi inglesi, ha dovuto gestire gli sfottò di ... 'Come, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che mio figlio riceve da alcuni fan,..."Mi avevi già convinta al Ciao". Come Tom Cruise con Renée Zellweger in Jerry, anche Taylor Towsend ci aveva già convinti coi 27 punti su 36 discese a rete e alcuni flash ...2021 diventava...

Maguire difeso dalla mamma dopo gli insulti: "Abusi vergognosi" Tuttosport

Maguire, anche la mamma sbotta su Instagram: “Non auguro a nessuno questi soprusi” DerbyDerbyDerby

La madre del difensore del Manchester United e dell'Inghilterra Harry Maguire ha parlato della situazione del figlio: "Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che riceve da alcu ...L'errore con l'Inghilterra e i tanti commenti negativi, oltre a Southgate anche la madre ha scritto un post per proteggere il figlio ..."Come mamma, vedere certi commenti negativi e offensivi che riceve mio figlio è vergognoso e inaccettabile per chiunque ma soprattutto per chi gioca per la propria nazione": senza giri di parole Zoe, ...