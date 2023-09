La madre di Kataleya Alvarez è pronta ad offrire dei soldi per ritrovarla | «Ma pagheremo solo se la mia bimba torna a casa»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 settembre 2023) Katherine, ladi, vuole far avere un premio in denaro a chi le farà ritrovare la figlia. Ne parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera, mentre cinque persone sono indagate per la sua scomparsa. E mentre il padre della bambina si scaglia contro la procura di Firenze: «Non trovano niente e indagano i miei parenti». Intanto il consulente Luciano Garofalo, ex Ris, dice che forse laè stata sedata per portarla via dall’ex hotel Astor. E pensa che sia ancora viva. Katherine parla con Andrea Pasqualetto proprio per annunciare a tutti che «facciamo una raccolta fondi per pagare chi racconterà cosa ha visto. Io sono convinta che qualcuno di quelli che abitavano all’Astor sa cos’è successo e che non parli per paura». La pista dell’ex albergo Gli avvocati che assistono i genitori di ...