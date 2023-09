La Juve non molla Khephren Thuram

Laha agito rispettando i vincoli imposti dal bilancio epoteva fare altrimenti, tant'è vero che ha operato un solo acquisto ( Weah ), sfoltendo la rosa, liquidando contratti tanto onerosi ...E ancora: 'L a favorita per lo scudetto Il Napoli è sempre forte anche se ha perso Kim, a me piacciono le milanesi, ma occhio allacheha le Coppe, e alla Roma, che potrebbe essere la ..."La favorita per lo scudetto Il Napoli è sempre forte anche se ha perso Kim, a me piacciono le milanesi, ma occhio allacheha le Coppe, e alla Roma, che potrebbe essere la sorpresa". Una ...... ha voluto prendere le parti del difensore, accusando la società bianconera di essersi comportata in maniera poco rispettosa: " Con il caso Bonucci laha dimostrato che oltre aavere ...

Bonucci: 'Falsità da parte di Juve e Allegri. Non mi hanno detto nulla prima di giugno e mi hanno umiliato' Calciomercato.com

Bonucci: "La vera Juve non esiste da anni! Società irrispettosa, via per colpa di un singolo..." Tutto Napoli

Dal settore giovanile fino alla Next Gen: il focus in casa Juventus è sempre quello della crescita dei giovani, portando avanti i più valorosi e cercando di farli arrivare fino in prima squadra. Un ...Il Giugliano si prepara al secondo derby casalingo consecutivo stagionale. Gli uomini di Di Napoli, reduci dalla sconfitta di Foggia, affronteranno lunedì (ore 20,45) la Juve Stabia al ...Duro attacco a Max Allegri Leonardo Bonucci ha parlato a Sportmediaset della Juve. PAROLE – «Ho letto e sentito tante cose non vere, vorrei partire da lontano. Da quella data menzionata più volte ...