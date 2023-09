' La grande bellezza' dello Sport a Trento Cairo | per il Festival dimensione internazionale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Organizzata da Gazzettae da Trentino Marketing, la manifestazione nel 2022 ha registrato numeri interessanti, con 50mila persone in presenza e 20 milioni in collegamento streaming dall'...

Per la prima volta in programma la presentazione del Giro d'Italia Dal 12 al 15 ottobre è in programma a Trento il sesto Festival dello Sport, dal titolo 'La'. Organizzata da Gazzetta ...Nuove cartoline, quindi, da spedire al mondo con una Napoli che celebra la sua, arte, cultura come del resto sognava con il suotalento Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ...... la Virtus Bologna ha un organico fortissimo e un coach giovane ma diprospettiva (Ettore ...magistralmente in una docuserie in tre puntate che ha fatto conoscere anche ai più giovani la...Tempo di Lettura: 2 minuti "È condispiacere che vi informiamo degli atti di vandalismo che ancora una volta hanno colpito la ... e insieme lavoreremo per preservare e valorizzare lae ...

'La grande bellezza' dello Sport a Trento. Cairo: per il Festival ... Primaonline

Da Baggio a Ibra, da Ronaldinho a Sheva e Becker... La "Grande Bellezza" del Festival dello Sport La Gazzetta dello Sport

Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello, è stata smascherata dal web Lei ha dichiarato di avere un rapporto difficile con il padre ...Sesta edizione per la manifestazione organizzata dalla Gazzetta e Trentino Marketing. Per la prima volta in programma la presentazione del Giro d’Italia ...Fai entrare la tua casa in un film, fai entrare il film nella tua città. Non è uno slogan pubblicitario ma è quello che sta accadendo sempre più nella capitale.