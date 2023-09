(Di giovedì 14 settembre 2023) LA16(TN) Diamo vita a un nuovo luogo, che sappia ispirare. Quasi tutto pronto per un’altra incredibile edizione de La, un’occasione di incontro dove sarà possibile piantare nuovi alberi con la startup VAIA, impegnata nella rizione delle Dolomiti. Un nuovo luogo per ispirare, uno spazio simbolico dove la capacità di innovare potrà mettere radici. La seconda edizione di un evento che anno dopo anno permetterà di ricostruire i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, creare legami e scrivere la società che vogliamo. Divertimento e impatto, insieme: tra talk, incontri e connessione con la natura prenderà vita una nuovadi 1000 nuovi alberi ...

... tutte dedicate al prelibato fungo e alla sua capacità di trasportarti nellacon ogni morso. Il porcino vi farà innamorare, la seduzione è una delle sue qualità sin dai tempiAntichi ...... tant'è che non di rado mi è capitato di iniziare una gara in unae raggiungere il ... Al momento non ho ancora preso parte a playlist in grado di esaltare la varietàscenari, sperando di ...... nella cultura come strumento di emancipazione ed elevazionestrati popolari, allora puoi ... se basta un po' di pioggia a far spuntare una, qualcuno deve avere seminato prima. E se basta ......partecipano trecento figuranti su un'area di oltre venticinquemila metri quadri delladella ... con la fedele ricostruzioneaccampamenti dei briganti e delle milizie borboniche - ...

La Foresta degli innovatori, insieme per ricostruire i luoghi devastati dalla tempesta Vaia TeleAmbiente TV

LA FORESTA DEGLI INNOVATORI | 16 settembre, Folgaria (TN) RomaDailyNews

Tutto pronto per l’ottava edizione del “Trofeo degli Angeli - Memorial Fausto Nardecchia”, classico appuntamento di fine estate che è ormai diventato una tappa fissa per tutti gli appassionati sportiv ...Per sensibilizzare sul problema della deforestazione, Greenpeace Argentina ha creato un deodorante per auto che sa di foresta bruciata.Isabella Rossellini e Shigeru Umebayashi riceveranno il Premio alla Carriera nel corso della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 all'Auditor ...