La flotta del Kaiser che porta i migranti in Italia | il gioco sporco di Berlino

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Germania sospende la redistribuzione deisbarcati indisattendendo gli impegni sottoscritti in ambito europeo. Eppure, il 55% delle navi delle Ong cheno i profughi inbattono bandiera tedesca: sono 12 su 22. Una contraddizione in termini.decide di non essere più «solidale» con Roma ma continua ad essere il principale "promotore" dei viaggi della speranza dall'Africa alla Sicilia. Ecco quali sono queste dodici navi che spesso abbiamo già sentito balzare agli onori della cronaca: Humanity 1, Aurora Sar, Rise Above, Mare Go, Nadir, Trotamar III, Sea Watch 3, Sea Watch 5, Resq People, Sea-Eye 4, Louis Michel e Imara. Il fatto che sventolino il vessillo tedesco significa che seguono la legislazione della bandiera dello Stato a cui fanno capo. In altre parole, ...