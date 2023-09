La Difesa polacca punta al 4%. Opportunità da Varsavia per Perego di Cremnago

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Polonia è avviata in un processo di robusto rafforzamento della propria componente militare. Il Paese è indirizzato convintamente all’aumento dei budget da destinare alla, con l’obiettivo di fondo di arrivare al 4% del Pil, il doppio di quanto previsto in sede dell’Alleanza Atlantica. In questo quadro, l’Italia può fornire il suo supporto, come già dimostrato dalle collaborazioni con Leonardo, dall’addestratore M-346, agli elicotteri AW101 e AW149, fino alleper l’Eurofighter Typhoon. Ne abbiamo parlato con Matteodi, sottosegretario alla, tornato di recente dalla visita in Poloni alla International Defence Industry Exhibition, la principale fiera del settore dell’Europa centrale. Il nostro Paese è stato protagonista, con Leonardo e MBDA Italia in prima ...

Varsavia, superata la soglia del 2% del alla Difesa, ora punta al 4%. L'intervista a Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa ...Il Paese più armato d'Europa. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina la Polonia ha portato la spesa della difesa al 4% del Pil per raddoppiare il numero di ...