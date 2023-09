La cultura può ancora essere strumento di emancipazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 settembre 2023) A voler riassumere in breve, questi sono i punti principali sui quali si fonda la battaglia contro il merito: talenti e capacità non sono meritati, chi li possiede è un privilegiato; i meritevoli non hanno veri meriti perché nessuno è in grado di raggiungere il successo senza il supporto degli altri (dunque non ha alcun merito speciale); premiare il merito equivale a premiare gli “ereditieri”, ossia “coloro che già in partenza hanno competenze linguistiche e rapporti con laper origini familiari”, quindi non si fa altro che ribadirne i privilegi a discapito di chi non li ha; premiare il merito umilia i non premiati, sottoponendoli al confronto con i premiati; il merito è un concetto che esclude invece di includere; ribadisce e accentua le diseguaglianze invece di eliminarle; non si occupa dei non meritevoli, dei disagiati, degli ultimi; una scuola che premia il ...