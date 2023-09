La Cina circonda Taiwan | 68 aerei e 10 navi militari intorno all’isola

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il ministero della Difesa diha riferito di aver rilevato un totale di 68e di 10cinesinelle ultime 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia). La nota di Taipei si riferisce alle ultime attività tenute tra mercoledì e questa mattina dall’Esercito popolare di liberazione cinese. La maxi incursione è avvenuta appena 24 ore dopo che Taipei aveva dichiarato il conteggio di 35da guerra cinesi. Tutti rilevati mercoledì. Alcuni di questi erano in volo per unirsi alla portShandong, impegnata nelle più grandi manovre navali mai fatte da Pechino nel Pacifico occidentale. Pechino ha annunciato un “piano di integrazione” per l’isola. Presentato ...

Taiwan ha respinto le pretese di sovranità della. Pechino ha offerto due percorsi a Taiwan: quello della pace e quello della guerra. Ad oggi le autorità cinesi dicono di voler soltanto ...Il distretto di Fujian dovrebbe diventare una zona dimostrativa degli sviluppi congiunti con Taiwan oltre che la "prima casa" per i taiwanesi che si trasferiranno inanche con le proprie ...... che continua a ricevere sostegno dagli Stati Uniti anche sul piano militare nonostante Washington ufficialmente riconosca "una sola", quindi quella che fa capo a Pechino . Xi Jinping, leader di ...... e forse anche dell'entusiasmo e della paura chela tecnologia. Ora però una ricerca ... Questa sensazione, ha commentato Rice, potrebbe essere più accentuata per chi vive al di fuori di, ...

La Cina ha rivelato un piano di profonda integrazione tra Taiwan e la vicina provincia del Fujian, il distretto cinese che si affaccia sul tratto di mare che separa il continente dall'isola. Nel piano ...Taiwan e Cina, tensione è all stelle. Sono 27 gli aerei e 13 le navi da guerra cinesi rilevati intorno alla piccola nazione insulare fino alle 6 locali (24 in Italia). Lo riferisce ...