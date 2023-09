La bomba giudiziaria sconvolge il calcio | in arresto tre giocatori del Real Madrid

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Guardia Civil ha arrestato almeno tredelper un presunto caso di rivelazione di segreti di natura sessuale. A rivelarlo è El Confidencial, che spiega come le indagini siano condotte dalla Poliziadi Las Palmas e si concentrino su diversi calciatori di cui al momento non è stata rivelata l'identità. Gli arrestati, secondo il media spagnolo, sono treappartenenti alla Cantera, alla squadra riserve e alla terza squadra, ma le fonti che hanno rivelato lo scandalo suggeriscono che potrebbero essere coinvolti diversi altri, compresi quelli della prima squadra. Il tutto nasce da una denuncia depositata il 6 settembre alle Canarie, nel comune di Santa María de Guía, dalla madre di una minorenne. “Uno dei detenuti ha registrato ...

Attualità traumatica "La notizia è esplosa come unanel giorno del trentesimo anniversario ...da deputati e da varie associazioni della società civile contro la legge della riforma...La misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla Poliziaè stata notificata ad ... è stata avviata la scorsa estate dopo il ritrovamento di un ordigno artigianale,carta, sul ...La misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla Poliziaè stata notificata ad ... è stata avviata la scorsa estate dopo il ritrovamento di un ordigno artigianale,carta, sul ...... sono destinatari dell'obbligo di presentazione giornaliera entro le ore 16.00 alla Polizia. Le indagini sono partite la scorsa estate, dopo il rinvenimento di unacarta sul ...

Casalbordino, l'esplosione in azienda: tre vittime. Nel 2020 ci fu un'altra tragedia Corriere Roma

Chieti, incidente in una fabbrica di recupero di ordigni militari a Casalbordino: 3 morti TGLA7

La Guardia Civil ha arrestato almeno tre giocatori del Real Madrid per un presunto caso di rivelazione di segreti di natura sessuale. A rivelarlo ..."Juventus in vendita". A sganciare la bomba sui bianconeri in prima pagina è il Giornale che nell'edizione di lunedì 11 ...Il Giornale lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro societario della Juventus. La famiglia Agnelli - rivela il quotidiano milanese -, avrebbe deciso di passare la mano e sarebbero già in corso l ...