(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma – “Con la Missione AX- 3 programmata per il 10 gennaio 2024 arrivaladi. Il primo foglio galleggiante“. E’ la notizia del giorno, quella che non ti aspetti di trovaredell’alta tecnologia e dell’hi tech quando parli di cultura, di antichi libri, di opere simbolo della storia moderna. Lo ha annunciato stamane alla Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa di presentazione della riedizione delladi, Roberto Giurano, presidente della Fondazione Scriptorium Foroiulense che ha ideato e curato il prestigioso progetto culturale. Un lavoro durato un anno, che ha coinvolto “40 persone” e raggiungerà cinque nazioni. Una copia “andrà al museo ...

'Con la Missione AX - 3 programmata per il 10 gennaio 2024 arriva nello spazio ladi. Il primo foglio galleggiante nello spazio '. E' la notizia del giorno, quella che non ti aspetti di trovare nello spazio dell'alta tecnologia e dell'hi tech quando parli di ...... allo studio un sistema per migliorare previsione rischio mareggiate 8 Ottobre 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Ladiin Orbita nello spazio con Ax - 3 14 ...AITI al Pisa Book Festival 11 Novembre 2013 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Ladiin Orbita nello spazio con Ax - 3 14 Settembre 2023 Tecnologia, ad Arezzo un ...... posto d'onore alla grande fiera Qwine 2019 20 Novembre 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza Ladiin Orbita nello spazio con Ax - 3 14 Settembre 2023 ...

La Bibbia di Gutenberg rinata allo Scriptorium sarà inviata nello spazio Il Messaggero Veneto

La Bibbia di Gutenberg in orbita nello spazio con AX-3 Dire

La copia della prestigiosa opera viaggierà nel mondo: da Kiev a…. Caivano Roma – “Con la Missione AX- 3 programmata per il 10 gennaio 2024 arriva nello spazio la Bibbia di Gutenberg. Il primo foglio g ...SAN DANIELE. La Bibbia di Gutenberg, nella fedelissima riproduzione realizzata dallo Scriptorium Foroiuliense, in orbita.Presentata alla Camera dei deputati la riedizione realizzata a San Daniele del Friuli della Bibbia di Gutenberg che finirà anche nello spazio Pordenone, 13 set - "Sono davvero molto ...