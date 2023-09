La benzina sfonda i 2 euro al litro | la corsa dei prezzi dei carburanti

La7.it -oltre i 2 euro al litro; diesel a 1,926. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Recependo i movimenti all'insù degli ultimi giorni, i prezzi praticati alla pompa ..."Recependo i movimenti all'insù degli ultimi giorni, i prezzi praticati continuano a salire - spiega 'Quotidiano energia' - la media nazionale dellain modalità self service è arrivata a 1,99 ...In Sardegna ladefinitivamente quota 2 euro e l'isola si piazza fra le quattro regioni più care d'Italia. Tanto per cambiare, i sardi non solo sono penalizzati da trasporti inefficienti e spostamenti ...Sale ancora il prezzo dellache in autostradadi nuovo i 2 euro al litro. Movimenti al rialzo Dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione di petrolio, con il ...

In Basilicata, la regione che fornisce un’enormità quantità di petrolio al Paese la benzina costa oltre 2 euro, una beffa per i lucani ...Qual è la Regione italiane dove la benzina costa di più Ecco svelati i prezzi più alti di tutta la nostra penisola: questa è la zona più costosa.Benzina oltre i 2 euro al litro; diesel a 1,926. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Recependo i movimenti all'insù degli ultimi giorni, i prezzi praticati alla pompa continuano a salir ...