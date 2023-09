La Bce rialza i tassi ai massimi storici | al 4 | 5 per cento Ma alcuni governatori chiedevano una pausa | dice Lagarde

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Too high for too long”. L’inflazione “continua a diminuire, ma ci si attende che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”. Con queste parole, la presidente della Bce Christineha annunciato oggi un nuovo rialzo di 25 punti base – il decimo consecutivo – deidi interesse, portando così al 4,50 persulle operazioni di rifinanziamento principali, al 4,75 quelli sui rifinanziamenti marginali e toccando quota 4 persul tasso di deposito, il livello più elevato dal completamento dell’Unione economica e monetaria nel 1999. A una domanda che le chiedeva chi avesse vinto questa volta, fra “falchi” e “colombe”, la presidente della Bce ha parlato di una “solida maggioranza” favorevole all’aumento dei, riconoscendo però come ci ...