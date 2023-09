La Bce porta i tassi al top 4 | 50% ma si intravede la fine

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’inflazione spaventa ancora e la Bce rialza idi altri 25 punti base, spingendo quello principale al record storico del 4,50% . Ma, per la prima volta da dieci mesi a questa parte, il Consiglio direttivo segnala che potremmo essere arrivati al massimo, al cosiddetto picco dei. Non è una certezza che chiude laa nuovi aumenti, ma è la conclusione a cui, per ora, sono giunti i...

Da qui la sua condiscendenza verso le posizioni dei falchi nel consiglio direttivo della. ... E ieri, a dire il vero, la presidente in conferenza stampa ha tenuto aperta laanche a possibili ...Lagarde: 'Non è il picco'. Taglio significativo alle stime PilNiente: lavede solo la stretta all'economia come contromossa. È come dare una bastonata in ... Il nuovo aumento dei tassila rata, secondo le simulazioni di Mutui.it e Facile.it, fino a 300 ...Laalza ancora i tassi di 25 punti base e lial massimo storico, mentre l'inflazione negli Stati Uniti viaggia più forte del previsto, eppure i listini europei oggi chiudono in progresso , ...

La Bce porta i tassi al top ma si intravede la fine - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Candriam: Bce porta tassi a livello record, puo' essere l'ultima stretta ... Borsa Italiana

La stessa Bce vede la crescita nell’area euro fermarsi quest’anno ... E ieri, a dire il vero, la presidente in conferenza stampa ha tenuto aperta la porta anche a possibili nuovi rialzi. Lo spettro da ...Arrivano gli emendamenti di Forza Italia al decreto Asset che ha introdotto l'imposta. La prossima settimana l'ora della verità al Senato: difficile che i ...(Lapresse) La Banca Centrale Europea alza di nuovo i tassi d'interesse e porta il costo del denaro al 4,50%: è il livello più alto di sempre.