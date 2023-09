La Bce non da tregua | rialzo dei tassi d’interesse del 4 | 50%

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 settembre – La Bce ha deciso di alzare idi un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. “L’inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”, spiega l’Eurotower che ha rivisto alle stime sull’inflazione e al ribasso le proiezioni per la crescita economica. Bce senza pietà La pausa tanto sperata non è arrivata. La Banca centrale europea ha deciso di alzare idi un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%, con effetto dal 20 settembre. Si ...

La Bce non si ferma, i tassi salgono di un quarto di punto: “L’inflazione è ancora troppo alta”. Ma lo stop è… la Repubblica

Bce spaccata sull'aumento dei tassi. Chi è favorevole e chi no (e perché) QUOTIDIANO NAZIONALE

LROMA – La Banca centrale europea ha alzato i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 4,25 al 4,50%. “Una stangata per ...«L'economia della zona euro, stagnante negli ultimi mesi, suggerisce che la debolezza resterà anche nel terzo trimestre.Continua la stretta monetaria di Francoforte che chiarisce: «L’inflazione sarà domata se i tassi resteranno così a lungo».