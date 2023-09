La Bce alza i tassi dello 0 | 25% | ora al 4 | 50% | per Lagarde è il decimo rialzo consecutivo Cosa cambia per i mutui | i calcoli da fare

'In base alla sua attuale valutazione - recita infatti il comunicato della- il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo ...Debolezza che e' anche effetto diretto della stretta della stessa. Tanto che proprio la presidente ha rimarcato come negli ultimi tre mesi i prestiti bancari alle famiglie delleurozona, con un ...ROMA - Salgono ancora i tassi di interesse nell'Eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha infatti deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di riferimento. Quelli sulle ...Roma - La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 4,25 al 4,50%. 'Una stangata per ...

La Bce ha deciso di alzare ancora i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale così al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti ma ...La decisione ha deluso le attese di chi sperava che i continui indebolimenti dell'economia avrebbero convinto il direttorio a una pausa. Ma la Bce ha ...