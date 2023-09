La Bce alza i tassi ai massimi storici Lagarde | «Alcuni membri volevano una pausa»

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Bce ha deciso dire id’interesse di un quarto di punto percentuale: tasso di riferimento al 4,50%, un livello giudicato importante anche se non sono escluse nuove strette

"Si ritiene che i tassi di interesse di riferimento dellaabbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno ...Lanuovamente i tassi di interesse di 25 punti base, è il decimo rialzo di fila ' L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo ...Il tasso sui depositi al 4%, quello sui prestiti marginali al 4,75% . Il Consiglio direttivo:'I tassi sono ora a un livello che assicura l'obiettivo se mantenuto sufficientemente a lungo'Gli esperti dellahanno lievemente rivisto al ribasso le proiezioni dell'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, che si collocherebbe in media al 5,1% nel 2023, al 2,9% nel ...

LROMA – La Banca centrale europea ha alzato i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 4,25 al 4,50%. “ Una stangata per ...«L'economia della zona euro, stagnante negli ultimi mesi, suggerisce che la debolezza resterà anche nel terzo trimestre.Continua la stretta monetaria di Francoforte che chiarisce: «L’inflazione sarà domata se i tassi resteranno così a lungo».