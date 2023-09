La Bce alza ancora i tassi e ci complica la vita

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dieci senza lode. È il decimo rialzo consecutivo deidi interesse quello deciso oggi dalla Banca centrale europea. E di lodi non ne merita davvero. Che potesse esserci quantomeno una pausa in questo forsennato aumento del costo del denaro ci avevano sperato in molti e diversi analisti lo avevano accreditato, rilevando i dissensi all’interno dello stesso Direttivo della Bce. Invece hanno vinto i falchi,una volta. E Christine Lagarde ha annunciato un aumento di altri 25 punti base (0,25%). Il costo del denaro della area Euro arriva così al 4,5%. “Il consiglio direttivo ritiene che iabbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo essenziale a un ritorno dell’inflazione all’obiettivo”. Questa la spiegazione fornita dal comunicato di Francoforte. Insieme alla ...

