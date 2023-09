La Banca Centrale Europea prosegue la stretta monetaria | tasso sui rifinanziamenti principali al 4 | 50%

(Di giovedì 14 settembre 2023) Senza tregua! Lala. Ma questo potrebbe essere l’ultimo rialzo per un po’ di tempo (almeno si spera). Il consiglio direttivo della Bce ha alzato i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando ilsuial 4,50% (ai massimi di sempre), quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Secondo lal’inflazione “sarà domata” se i tassi “resteranno così a lungo”. A domanda diretta se i rialzi siano finiti Lagarde ha risposto con prudenza. “Il livello dei tassi ha due modi per essere determinato: deve essere sufficientemente restrittivo e per un tempo abbastanza lungo. Non abbiamo ...

Ancora tassi in rialzo per la decima volta consecutiva. LaEuropea non si ferma e prosegue la stretta monetaria motivata dall'inflazione ' ancora troppo alta '. Nel vertice di oggi a Francoforte, il consiglio direttivo ha deciso di alzare ...I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso lasaranno innalzati rispettivamente al 4,50%, ...La BCE (Europea), nella riunione di oggi 14 settembre, ha deliberato un nuovo aumento dei tassi di interesse . Fino alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo, commentata in conferenza ...Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso lasaranno innalzati rispettivamente ...

La decisione è stata annunciata oggi, come previsto, dal Consiglio generale della Banca centrale europea: i tassi d'interesse saranno alzati di altri 25 punti base, ovvero dello 0,25%, con il decimo ...Quante sono le famiglie indebitate E come sono cambiate le rate dei vari tipi di finanziamento alla luce dell’aumento del costo del denaro dalla Banca centrale europea, con 10 rialzi in 14 mesi"L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di t empo troppo prolungato ", ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza ...