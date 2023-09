Kvaratskhelia a digiuno | dov’è finito il gol? 181 giorni senza reti con la maglia azzurra

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’attaccante del Napoli, Khvicha, è arrabbiato e determinato a fare la differenza sia con il suo club che con la Nazionale. Khvichasta attraversando un lungo e ‘inusuale’ periodosegnare. Il giocatore georgiano non vede la porta avversaria da ben 181con ladel Napoli. La sua ultima marcatura risale a diversi mesi fa, un fatto sorprendente per un calciatore noto per la sua rearità in fase realizzativa. Anche con la Nazionale georgiana,ha vissuto un periodo di ‘secca’, non riuscendo a segnare dal settembre dell’anno precedente. Questo quanto dichiarato dall’edizione odierna di Tuttosport: “Sabato saranno 181che Kvicha riesca a segnare ...

Lautaro Martinez , invece, è rientrato dalla trasferta in Sudamerica allungando a 489' il... Napoli: Politano ko,amareggiato. Brillano Osimhen ed Elmas Il Napoli ha visto andar ...Intanto, Khvichaè alla ricerca del gol che manca ormai da diverso tempo. E se ne ... perché neanche con la Nazionale il georgiano è riuscito a sbloccare ildi gol. Nessun ...Come si spiega l'astinenza così prolungata di"Non si tratta assolutamente di un ... Ritengo sia questa la chiave più giusta per spiegare un simile".... il momento di difficoltà di Khvicha, uno dei simboli della squadra campione d'... ILE L'IMPATTO CON GARCIA - Si legge anche così la sostituzione al 66' della sfida con la Lazio , ...

Napoli, Kvaratskhelia a secco di gol: il digiuno che dura da troppo tempo Corriere dello Sport

Napoli, il digiuno di Kvaratskhelia preoccupa: cosa fare al ... Pazzi di fanta

Il giocatore georgiano vuole tornare ad essere decisivo con il Napoli, da troppo tempo non riesce a fare gol.Napoli, Kvaratskhelia oggi scende in campo con la nazionale e cercherà di mettere la sua firma: il gol e l’assist mancano da troppo tempo Il Napoli questa sera guarderà con un occhio di riguardo la sf ...Forse c'era anche un po' da metterlo in conto, ma il campanello d'allarme resta. Khvicha Kvaratskhelia sta risentendo della splendida stagione appena passata agli archivi.