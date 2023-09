Kinto Flex - Il noleggio a medio termine del gruppo Toyota

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'offerta di, il marchio deldedicato alla mobilità avanzata, si aggiorna con, una formula didi auto e veicoli commerciali elettrificati, selezionabili online fra quelli in pronta consegna nella rete dei concessionarie Lexus. Privati, professionisti e aziende possono cercare via web il mezzo adatto alle loro esigenze fra quelli disponibili nella rete dei marchi delgiapponese, pagare con carta di credito ed entrare in possesso del veicolo entro sette giorni fruendo di un servizio di locazione flessibile, che non prevede anticipo ed è configurabile per un periodo da un mese a un anno, conservando tutte le caratteristiche del ...