Khaled el Qaisi | mozione del Municipio V di Roma per la sua liberta'

E' stata allungata per altri sette giorni la detenzione penale per il ricercatore italo-palestinese, Khaled el Qaisi. Una decisione che e' arrivata nel pomeriggio e che e' stata presa dalle autorita' israeliane senza palesare le motivazioni dell'arresto. Continua, quindi, il carcere per lo studente. Resta in carcere senza che si sappia il perché il ricercatore 23enne italo palestinese Khaled El Qaisi. Nell'udienza che si è svolta oggi i giudici israeliani hanno prolungato la custodia cautelare per altri 7 giorni accogliendo solo in parte la richiesta di 11 giorni fatta dalla autorità. Khaled el Qaisi, giovane ricercatore italo-palestinese, è in arresto dal 31 agosto. Oggi si è tenuta un'altra udienza dei giudici israeliani che hanno deciso di prolungare la detenzione per altri giorni. Il ricercatore italo-palestinese Khaled El è ancora detenuto da Israele senza spiegazioni.

