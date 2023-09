Khaled el Qaisi | chi è l’italo-palestinese detenuto senza motivo in Israele

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dovrebbe svolgersi giovedì 14 settembre la nuova udienza in tribunale a carico diel, ricercatore italo-dell’Università La Sapienza di Roma in carcere indal 31 agosto. El, di madre italiana, era in vacanza in Palestina con la moglie, anch’essa italiana, e il figlio piccolo. Le forze di occupazione israeliane lo hanno arrestatoaccuse formali mentre stava per rientrare nel nostro Paese con la famiglia. Una brutta vicenda che ricorda l’arresto in Egitto di Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, bloccato al Cairo nel 2020, e riemerso da un calvario di processi e detenzione soltanto la scorsa estate, con il suo ritorno a Bologna. Foto Twitter @OizaQueensday, cosa è successo L’Egitto, però, è una ...