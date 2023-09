Juventus | Albertini | “Doping Pogba? Sono stupito | ma aspettiamo le controanalisi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il presidente del Settore tecnico della Figc, Demetrio Alberti, ha parlato al Foro Italico in merito alla positività riscontrata al giocatore dellaPaul. Ecco le sue parole: “? Qualsiasi situazione di questo tipo mi stupisce, perché credo che nello sport realmente non c’è. Però dobbiamo anche aspettare lee tutto il resto per capire realmente cos’è successo e com’è successo. Se credo che ilsia una piaga nel calcio di oggi? Penso di no, ma non lo dico con superficialità, lo dico perché oggi esiste la tutela alla salute, oggettivamente anche dei grandi atleti, ma in primis per quanto riguarda tutti. Sappiamo che ogni calciatore è un patrimonio della società e quindi, oggettivamente, credo che l’attenzione a queste situazioni – oltre che per la salute del ...