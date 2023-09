Juvecaserta on the road | Mastroianni | “Deve crescere | ma qui sono a mio agio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCuore, coraggio e grinta da vendere, da casertano che gioca per la sua città, difendendo quei colori che ha nel sangue. Si è mostrato nella scorsa stne come un esterno tosto in difesa e senza paura a rimbalzo, dove pur essendo un piccolo riesce a dire la sua. Davideè atteso da una nuova stne in cui dovrà confermarsi, certo, ma nella quale soprattutto sarà chiamato a dare la scossa dalla panchina sia nella posizione di guardia che in quella di play. La Supercoppa, nonostante il risultato, ha mostrato che la Ble Decò2021 cara al presidente Francesco Farinaro, è una squadra che ha carattere e che venderà cara la pelle, settimana dopo settimana, lungo una via piena di insidie. Con tante sfide all’orizzonte, sul sentiero arso dal vento, le caratteristiche emotive ...