Juve | Pogba ha chiesto le controanalisi | cosa succede ora

(Di giovedì 14 settembre 2023) Paul, centrocampista francese dellantus, ha ufficialmente riledopo la positività al doping Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulavrebbe ufficialmente riledopo la positività ai test anti doping effettuati dopo Udinese-ntus. In caso di positività confermata al testosterone, si aprirà la fase istruttoria della Procura. Gli scenari sono tre: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al tribunale nazionale . Nel caso di condanna le pene previste sono la squalifica fino a due anni, che potrebbero anche raddoppiare. Laaspetta per capire se sospendere lo stipendio o rescindere il contratto.

Commenta per primo Il centrocampista dellaPaulha chiesto le controanalisi dopo essere stato trovato positivo al testosterone a seguito di un controllo del laboratorio antidoping di Roma dopo la partita Udinese - Juventus dello ...

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha chiesto le controanalisi dopo la positività al testosterone e l'accusa di doping ...Leonardo Bonucci, nella sua intervista a Sportmediaset, ha parlato anche di quello che sta succedendo in questi giorni a Paul Pogba. : "Sono veramente triste per Paul.