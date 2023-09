Juve | Koné fa impazzire Giuntoli | il retroscena sul Milan e quegli 8 milioni…

, per il dopo Pogba piacciono Diarra,e Kamara La Juventus pensa a come muoversi sul mercato per trovare l'erede di Paul Pogba. Stando alle ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello ...I video di Habib Diarra saranno certamente tra i più visti su Youtube dal momento che lalo ha ... Qualità che non mancano neppure ad Emmanuel Kouadio, 22enne del Bayer Leverkusen che ha una ...Secondo Tuttosport , il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli segue i francesi Habib Diarra (classe 2004 dello Strasburgo), Khephren Thuram (classe 2001 del Nizza) e Manu(classe 2001 del ...Pogba via, quattro obiettivi- Calciomercato.itAllegri sperava di ritrovare un Pogba in buone condizioni dopo la via crucis di infortuni dal ritorno a Torino, mentre adesso l'ex Manchester ...

Juve alla ricerca dell'erede di Pogba: perché piacciono Diarra e Koné. E c'è anche Kamara... La Gazzetta dello Sport