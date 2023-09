James Franco a Napoli | l' attore reciterà nel nuovo film di Claudio Giovannesi

(Di giovedì 14 settembre 2023)è a, in procinto di girare ildidi cui non si conoscono ancora i dettagli.è stato avvistato a, dove secondo Fanpage avrebbe preso casa nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare cittadino, in attesa di iniziare le riprese deldi. A testimoniare la presenza dell', a cena presso il Ristorante Zi Teresa, ci ha pensato la foto diffusa daMagazine., con la barba lunga e un po' appesantito, sfoggiava un berretto blu, jeans, Converse, e una t-shirt dedicata a Velluto ...

James Franco è stato avvistato a Napoli, dove secondo Fanpage avrebbe preso casa nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare cittadino, in attesa di iniziare le riprese del nuovo film di Claudio Giovannesi.

James Franco a Napoli: i dettagli sul nuovo domicilio dell'attore pluripremiato e il suo impegno nel prossimo film.La prossima settimana al via le riprese, nel centro storico di Napoli, del nuovo film di Claudio Giovannesi: l’attore hollywoodiano James Franco tra i protagonisti. La sua presenza non è passata ...La prossima settimana al via le riprese, tra Napoli e Ischia, del film tratto dal romanzo “Tu, mio” di Erri De Luca ...