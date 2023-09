Italia-Polonia in tv | data | orario e diretta streaming finale oro Europei maschili volley 2023

(Di giovedì 14 settembre 2023) Inizia il conto alla rovescia perper l’oro deglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver travolto la Francia di Andrea Giani in tre set, vanno a caccia di un’altra grande prestazione per provare a centrare il secondo titolo continentale consecutivo. Dall’altra parte della rete ci sono i polacchi di Nicola Grbic, che hanno sconfitto la Slovenia in quattro set ed ora vogliono salire sul gradino più alto del podio. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 16 settembre al PalaLottomatica di Roma, in ...

