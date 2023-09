Italia-Polonia | Finale Europei volley 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’affronterà lanelladeglidimaschile. L’appuntamento è per sabato 16 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. La nostra Nazionale tornerà in campo nella capitale, abbracciata dal calore del proprio pubblico tra cui ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e andrà a caccia dell’ottavo titolo continentale della propria storia. I Campioni del Mondo e d’Europa proveranno a confermarsi sul trono, fronteggiando i biancorossi nel remake dell’ultimairidata. L’atto conclusivo deglisi preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente. Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. ...

La Polonia ha guadagnato il posto in finale battendo la Slovenia con il risultato di 3-1. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella assisterà alla finale dei Campionati europei di pallavolo maschile Italia-Polonia in programma sabato alle ore 21.00. Finale 3/4 ore 18.00 Slovenia - Francia Finale 1/2 ore 21.00 Italia-Polonia

(Adnkronos) – L'Italia batte la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) oggi 14 settembre nella semifinale degli Europei di pallavolo 2023 a Roma e si qualifica per la finale in programma sabato. Dopo un primo set giocato punto a punto (fino al 18-18), gli azzurri mettono il turbo nei successivi due parziali con un super Romanò, il solito Lavia e l'importante ingresso di Sbertoli. Una grande Italia supera la Francia per 3-0, in un Palaeur gremito, e vola in finale degli Europei di volley, dove sabato alle 21 affronterà la Polonia, uscita vincente nello scontro con la Slovenia.