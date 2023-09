Italia-Polonia | Finale Europei volley 2023 | programma in chiaro | orario | tv | streaming

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’affronterà lanelladeglidimaschile. L’appuntamento è per sabato 16 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. La nostra Nazionale tornerà in campo nella Capitale, abbracciata dal calore del proprio pubblico tra cui ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e andrà a caccia dell’ottavo titolo continentale della propria storia. I Campioni del Mondo e d’Europa proveranno a confermarsi sul trono, fronteggiando i biancorossi nel remake dell’ultimairidata. L’atto conclusivo deglisi preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente. Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. ...

campioni in carica d'Europa e del Mondo, affronteranno in finale sabato 16 settembre la, che si è guadagnata la finale superando la Slovenia 3 - 1. Il primo set conquistato dall'si è ...Nella semifinale dell'Europeo di volley maschile, l'supera la Francia per 3 - 0 e si qualifica per la finale contro la.

Dopo la sofferta vittoria al tie-break contro l'Olanda di Roberto Piazza ai quarti, per l'Italia c'è un altro Ct italiano sulla strada per la finale: al PalaEur di… Leggi ...Come un anno fa ai Mondiali di Katowice, a giocarsi il titolo di EuroVolley sabato a Roma saranno l'Italia e la Polonia.