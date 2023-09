Italia in finale agli Europei di volley | Francia ko

(Di giovedì 14 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –indi! Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto nettamente ladi coach Andrea Giani, spazzata via in tre set nella semidisputata davanti ai 10mila spettatori del Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma. Prova convincente per la Nazionale di casa che si è imposta con i parziali di 25-21, 25-19, 25-23.Sabato 16, alle ore 21, gli azzurri si giocheranno il titolo continentale contro la Polonia che nella prima semiha battuto 3-1 la Slovenia (23-25, 25-21, 25-20, 25-21).– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

L'non sbaglia più, chiude 25 - 23 e vola inUn servizio out di Ngapeth regala il secondo set all'col brivido Giani non cambia squadra e riparte con gli stessi che hanno perso il secondo set. Ma l'è scatenata e non si ...23.00 Eurovolley:Francia ko,inProsegue la straordinaria cavalcata europea dell'Italvolley che sabato a Roma si giocherà il titolo nallacontinentale contro la Polonia. Gli azzurri di Fefè De Giorgi in ...L'è inagli Europei di pallavolo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3 - 0 la Francia allenata da Andrea Giani nella seconda semifinale che si è giocata al Palaeur di Roma. ...

Europei volley 2023, Polonia in finale: stasera semifinale Italia-Francia Adnkronos

Italia mostruosa nel contrattacco (10-6 ... Il servizio out di Ngapeth fa esplodere il Pala Eur, siamo in finale.La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Francia nella seconda semifinale degli Europei e si è qualificata alla finale, che ...L'Italia annienta la Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23) e conquista un posto nella finale di sabato agli Europei di pallavolo. Gli azzurri dopo la sofferta vittoria al tie-break ...