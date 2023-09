Italia femminile | Soncin | «Gama? C’è attenzione | ma i problemi…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Andreaha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’Andreaha parlato in conferenza stampa dell’. PAROLE – «Per me è una grandissima opportunità, un mix di gioia e di orgoglio, è un giorno importante. Sono orgoglioso di essere presente in questa nuova ripartenza. Quando chiama la Nazionale non c’è tempo per pensare, lo si accetta e basta. Un nuovo inizio per tutte, e non ci sarà nessuna preclusione verso nessuna. Questo è momento di passaggio, e c’è bisogno di quelle definite veterane che possono aiutare le più giovani a crescere. Mi è stato chiesto di fare calcio, e va valutato sul campo e non su quello che si può dire o fare fuori. Il criterio delle convocazioni è l’osservazione e i feedback della ...