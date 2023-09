Ita | Urso | ' ci aspettiamo giudizio positivo in tempi congrui' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set.- (Adnkronos) - "Questo governo ha fatto quello che gli altri non erano riusciti a fare. Cioè dare una soluzione di mercato a quella che era la compagnia di bandiera con un altro attore europeo che opera al meglio in altri Paesi. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfodopo il tavolo sul caro voli al Mimit rispondendo a una domanda su Ita e Lufthansa, aggiungendo che "abbiamo risposto finalmente a quello che la Commissione europea reclamava all'Italia da tanti anni senza successo. E quindi ciche ilsiae giunga in".

... ha sottolineato. Il ministro è poi intervenuto sul dossier- Lufthansa . "Sono anni che l'Europa chiede ai governi italiani di risolvere la questioneattraverso una privatizzazione. Noi ...... ed ancora inspiegabile, sul controllo dei prezzi del ministroche cerca di imporre controlli ... Non ci sono prove di alcuna collusione dei prezzi tra le compagnie aeree, specialmente quando......se non il decreto illegale e ancora inspiegabile sul controllo dei prezzi del ministro, che ... Non ci sono prove di alcuna collusione dei prezzi tra le compagnie aeree, specialmente quando...Incalzato dalla giornalista,ha ribadito: "Sono convinto che tutti coloro che rappresentano l'Italia lo facciano con convinzione ed efficacia". Questa Commissione Ue, ha ricordato...

Ita-Lufthansa: Urso, incomprensibile se ci fossero freni dalla Ue Borsa Italiana

Ultimo'ora: **Ita: Urso, 'ci aspettiamo giudizio positivo in tempi ... La Svolta

La compagnia irlandese chiede in una nota le dimissioni del presidente dell'Ente Pierluigi Di Palma per le false affermazioni su oligopolio, biglietti da mille euro e algoritmi inesistenti ..."Tre Autorità terze, Antitrust, Trasporti e Enac, hanno giudicato il decreto tariffe in piena rispondenza delle linee europee.Lufthansa su Ita: "Siamo in una fase avanzata del processo di notifica formale della transazione" all'Unione Europea ...