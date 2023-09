IT-Alert | oggi il messaggio di test in Piemonte | Puglia e Umbria | ecco quando e cosa fare

(Di giovedì 14 settembre 2023)inizia ildi IT-: è la volta di. Intorno alle 12 i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un. Gli obiettivi di questa attività – partita a giugno con le prime cinque sperimentazioni – sonoconoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenzaIT-sarà operativo, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio. (COME FUNZIONA)

inizia il test di IT -: è la volta di Piemonte, Puglia e Umbria. Intorno alle 12 i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell'area coinvolta ...alle ore 12:00, sarà testato anche in Puglia il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per ... Si precisa che i test di IT -sono finalizzati a far conoscere questo nuovo sistema pubblico ...Influenza suina, scatta l'Oms per un caso di virus umano nei Paesi Bassi. "Il 2 settembre il ministero della Salute, del Welfare e dello Sport dei Paesi Bassi ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità un ......24 domande finalizzate ad aiutare i tecnici a tarare al meglio la tecnologia alla base di It -. Si tratta di domande standard inviate indiscriminatamente a tutti i riceventi. In programma,...

IT-Alert, riprendono i test: oggi alle 12.00 il finto di messaggio di emergenza in Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche DDay.it

IT-Alert, oggi l'sms di test del sistema di allarme pubblico sui cellulari in Piemonte, Puglia e Umbria Fanpage.it

È previsto per questa mattina il test IT Alert della Protezione Civile, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Alle ore 12:00 i cellulari di tutta la Puglia riceveranno, contemporaneamente, ...Nelle regioni Piemonte, Puglia e Umbria, oggi, 14 Settembre 2023, si svolgerà il secondo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, noto come IT-alert. Questo sistema innovativo si basa ...L'invio del messaggio di allerta generale è iniziato proprio questa settimana, per l'esattezza i primi sms sono stati inviati il giorno 12 settembre, ma solo ...