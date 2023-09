IT-Alert | nuovi test in alcune regioni | svelate tutte le date

(Di giovedì 14 settembre 2023) IT-, alle ore 12 di questo giovedì 14 settembre verranno effettuati deiinlePochi giorni fa era stata la volta della Campania. I residenti hanno ricevuto un messaggio, alle ore 12, da parte di “IT-“. Per chi non lo sapesse si tratta di unper il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese. Nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre, sempre allo stesso orario, toccherà ad altre. Si tratta del: Piemonte, Puglia e Umbria. A mezzogiorno, quindi, i cellulari accesi e con tanto di connessione telefonica riceveranno un messaggio. Soprattutto coloro che si troveranno nell’area coinvolta. Messaggio ...

Prosegue la fase di sperimentazione del servizio di allarme pubblico IT -. Dopo gli ultimi test effettuati il 12 Settembre, nella giornata di Giovedì 14 Settembre sono previstitest per le regioni Piemonte, Umbria e Puglia. Alle ore 12.00 del 14 Settembre i ...... Jeep ha venduto quasi 5 milioni di Wrangler in tutto il mondo, raggiungendolivelli di ... una nuova plancia portastrumenti e delle ADAS ora di serie come Drowsy Driver, Lane Departure ...Tra le dotazioni di serie troviamo il Drowsy Driver, il Lane Departure Warning e il Traffic ... Queste soluzioni offrono esperienze ricche e originali, come iservizi per preparare i viaggi ...Ma questa volta è diverso in quanto è noto a tutti che un rialzo del petrolio produce nuove spinte inflattive erialzi dei tassi. Ed in questo momento ai mercati quasi non importa la reale ...

IT-Alert: nuovo sistema di allarme pubblico. Il 21 settembre il test per ... Comune di Courmayeur

IT-alert, ripartono i test in Italia: come funziona il nuovo sistema di allarme pubblico Il Sole 24 ORE

Hai un messaggio dal governo! Ebbene sì, sono iniziati nuovamente i test di IT-Alert, un sistema di allarme pubblico con cui il Dipartimento della Protezione Civile potrà inviare sms ai telefoni prese ...IT-Alert, avanti con i test per il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. Oggi, giovedì 14 settembre, è la volta di Piemonte, Puglia e Umbria. Intorno alle 12 i cellulari, accesi ...Nel messaggio, inviato normalmente intorno alle 12, si legge: "AVVISI DI EMERGENZA. IT-alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di ...