IT-alert | giovedì prossimo a mezzogiorno il test per Lazio | Veneto e Valle D’Aosta

(Di giovedì 14 settembre 2023) IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popone, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-è attualmente in fase di sperimentazione. Ed è in programma per21 settembre alle 12 ilL'articolo Temporeale Quotidiano.

Non tutti infatti hanno ricevuto il messaggio mentre altri si sono visti recapitare due volte lo stesso. Il sistema è stato testato oggi,14 settembre 2023, in Umbria, Puglia e ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:14 settembre alle ore 12 i telefoni cellulari in Puglia saranno raggiunti da un messaggio di test IT -, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale . Tutti i dispositivi agganciati ...Martedì 19 settembre toccherà a Basilicata, Lombardia e Molise,21 settembre a Lazio, Valle ... In quali casi arriverà Ma che cosa sono questi messaggi Il servizio IT -, viene attivato ...IT -, avanti con i test per il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l'Italia. Oggi,14 settembre, è la volta di Piemonte, Puglia e Umbria. Intorno alle 12 i cellulari, accesi e ...

Test IT-Alert giovedì 14 settembre alle ore 12.00 / Avvisi / Novità ... Comune di Verbania