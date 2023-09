IT Alert | cosa fare quando arriva il messaggio e le date regione per regione

(Di giovedì 14 settembre 2023) Prosegue la sperimentazione del servizio ITche,dopo, sta confermando la bontà del proprio servizio e, al tempo stesso, ha garantito un bello spavento a molti cittadini, soprattutto i più anziani. Quel rumore fastidioso che ha spinto molti a saltare dalla sedia, però, è proprio ciò che in caso di pericolo potrebbe risultare salvifico. Vediamo nel dettaglio qual è il calendario delle regioni che mancano all’appello, così comenel momento in cui la notifica raggiunge il proprio smartphone. IT, il calendario Il processo di verifica del sistema ha avuto inizio a giugno, effettuando i primi test in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Il 12 settembre è poi toccato a un trittico, ovvero Campania, ...

IT: aserve e come funziona Il servizio ITgià utilizzato tra l'altro in diversi paesi europei sfrutta una tecnologia in grado di mettere in collegamento le CBE (cell broadcast ...Un boato, un aereo che vola bassissimo . Poi un altro ancora. Tanto basta a suscitare la curiosità dei torinesi , in alcuni anche un velo d'apprensione dopo il testdi questa mattina. Eppure non c'è nulla da temere. Gli aerei che stanno volando in questi minuti di Torino sono quelli che verranno impiegati sabato e domenica nell' air show in programma al ...è ItITè un sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia ...Come funziona L'è in fase di sperimentazione in tutte le regioni italiane. Punta ad avvisare ...si riceve Sarà inviato un messaggio di testo accompagnato da un suono ben riconoscibile e ...

Sta proseguendo in questi giorni la sperimentazione del servizio IT Alert in Italia. Ecco il calendario delle prossime regioni coinvolte.IT-Alert è il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi.