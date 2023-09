Iss | solo 42% italiani si spostano a piedi o in bici | trend in calo

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Andare a scuola o al lavoro a, ino utilizzando altre strategie di mobilità attiva può diminuire la mortalità e ridurre l’insorgenza di molte malattie croniche”. Eppure poco più di 4su 10 dai 18 ai 69 anni lo fanno, e “in molti casi con valori al di sotto della soglia che permetterebbe di ottenere i maggiori benefici” secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Lo indicano i dati della Sorveglianza Passi del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (Cnapps) dell’Istituto superiore di sanità, diffusi dall’Iss in occasione della Settimana europea della mobilità che si celebra dal 16 al 23 settembre. “Complessivamente – riferisce l’istituto – nel biennio 2021-2022 il 42% degli adulti intervistati pratica mobilità attiva e dichiara di aver usato la ...

La mobilità attiva può diminuire la mortalità e ridurre l'insorgenza di molte malattie croniche, ma nel nostro paese solo il 42% dei 18-69enni va a scuola o al lavoro a piedi, in bici.