Iss | In bici o a piedi per 150? si riduce del 10% il rischio mortalità

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nel nostro paese solo il 42% dei 18-69enni pratica la mobilità attiva e, in molti casi, con valori al di sotto della soglia che permetterebbe di ottenere i maggiori benefici, come diminuire lae ridurre l’insorgenza di molte malattie croniche. Sono alcuni dei dati della Sorveglianza Passi del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (Cnapps) dell’Istituto superiore di sanità (Iss), resi noti in occasione della settimana europea della Mobilità che si celebra dal 16 al 23 settembre. Che cos’è la mobilità attiva? Secondo lo studio dell’Iss “la mobilità attiva corrisponde alla scelta di andare incletta o aper i propri spostamenti abituali (ad es. lavoro o scuola)”. Un trasporto attivo in alternativa all’uso dei veicoli a motore che si associa ad un -24% di ...