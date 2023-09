Inzaghi non fa sorprese in Inter-Milan | la probabile formazione – SM

(Di giovedì 14 settembre 2023)sceglie i suoi undici titolari per. Nel derbyese non sono previstenella sponda nerazzurra. Lada SportMediaset.– L’continua a preparare una delle partite più attese della stagione: il derby contro ilin programma sabato prossimo. Per l’occasione Simonesceglie di affidarsi agli undici giocatori scesi in campo nelle prime tre giornate di campionato. Le risposte positive, considerando le vittorie nerazzurre e la porta inviolata, permettono all’allenatore piacentino di andare sul sicuro. Niente, dunque, nella...

è solo una passerella, è un momento culturale bello e importante, che porta le storie di sport ... il ritorno di Antonio Conte, il duetto Veltroni - Prandelli, Pirlo,, Barzagli e Marchisio, ...Marinuncia a dare a consigli a Simone. Uno in particolare: " Frattesi lo metterei dal primo minuto ". Chissà che il tecnico emilianoascolti il suggerimento del presidente per ...Buoni presagi in vista di un derby che però, salvo sorprese, lo vedrà partire ancora dalla panchina: nelle convinzioni attuali diil titolare è infatti Mkhitaryan. Maè detto che Frattesi ......ha rilasciato anche dichiarazioni sul lavoro di Simonee gli ha dato qualche dritta per le scelte tattiche. Inter, Moratti sceglie Frattesi titolare contro il Milan Massimo Morattiha ...

Inter, Inzaghi non cambia mai: rischio calcolato. Pavard e Frattesi in attesa fcinter1908

Inzaghi non cambia mai: nel derby niente Frattesi, gioca ancora Mkhitaryan La Gazzetta dello Sport

Moratti vota Frattesi, il derby è alle porte Sabato ci sarà il derby numero 222, Inter e Milan si sfidano da capolista, l'ex patron dei nerazzurri Massimo Moratti ha un consiglio per Inzaghi: "Magari ...Carlo Ancelotti può mettersi sulla strada dell'Inter: non c'è solo Barella nel mirino del Real Madrid, assalto al nerazzurro ..."Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto! È troppo in forma per partire dalla panchina". Il primo messaggio di Massimo Moratti nell'intervista ...