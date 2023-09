Inter | nuovo stadio da 63 mila posti? No | capienza aumentata! ? TS

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’pensa al suoa Rozzano. Definito anche un cambiamento nel progetto che prevedeva inizialmente 63IN AUMENTO ? Non possono bastare 63per ildell’, com’era stabilito inizialmente per l’impianto condiviso nell’area di San Siro. Il club ha deciso di alzare la: a Rozzano si farà unoda 70. A confermarlo Alessandro Antonello durante la riunione col sindaco del comune alle porte dino. L’vento a Rozzano prevede la realizzazione dell’impianto in un’area verde aperta al pubblico, attrezzato con strutture ...

...far pressione sul suotecnico è 'massimizzare il profitto', sfruttare al massimo le poche occasioni concesse finora in questa alba di stagione: se non ne sono praticamente arrivate all', ...... 'FATECI LARGO', Frattesi e Raspadori vogliono prendersi anchee Napoli. A Roma si avvicina ... Rassegna Stampa Estera - Calciomercato.itIn Spagna AS dedica la prima pagina alfrontman del ...Nessuna sorpresa perciò che Romelu Lukaku "dio del popolo giallorosso " abbia l'amato l'flirtando con la Juve , strizzando l'occhio al Milan e poi accasandosi alla Roma. " Non penso che ...Abbiamo uneroe, la patria chiamò. Ma finita la festa azzurra, con la sua doppietta all'ucraina, Frattesi torna all'e qui si torna anche ai paradossi del nostro sistema. Davide ha finore ...

Inter, ecco dove sorgerà il nuovo stadio: avrà 70mila posti La Gazzetta dello Sport

Stadio Inter, mossa ufficiale: presentato il progetto ai sindaci, avrà 70.000 posti fcinter1908

Nuovo blitz interforze questa mattina all'alba a Caivano con l'impiego di oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza che stanno operando all'int ...Se il Toro segna contro il Milan, arriva sempre una vittoria: con un successo i nerazzurri per la prima volta vincerebbero la quinta stracittadina di ...Negli ultimi tempi, a Foggia dura poco la gioia per l’asfalto nuovo di zecca. “Stanno rifacendo il manto stradale, dopo decine e decine di anni, ma puntualmente hanno ricominciato a rompere. È inammis ...