Inter-Milan | torna Diletta Leotta per il derby | cosa farà dopo l’assenza per maternità

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sabato 16 settembre è probabilmente una data sottolineata in rosso in moltissime agendeesi e non, perché a seguire ildio saranno in tantissimi. Una delle stracittadine più seguite in Italia e nel mondo sta perre in scena: un grande classico del calcio italiano che, a partire dalle ore 18.00, vedrà coinvolte l’di Simone Inzaghi e ildi Stefano Pioli. Un matchessantissimo, come sempre, e pronto a regalare emozioni a supporters e appassionati di calcio. Ci si aspetta un San Siro rovente: sarà un incontro ricco di prime volte. Innanzitutto le due formazioni torneranno ad affrontarsi, in questa 4a giornata di Serie A 2023/2024, per la prima voltal’Eurodi maggio. Tra il 10 e il 16 ...