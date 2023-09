Inter-Milan | Pioli ha solo un giocatore sicuro in attacco – CdS

(Di giovedì 14 settembre 2023) Prosegue l’avvicinamento al derby, sabato alle 18 si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali.ha avuto meno giocatori partiti in giro per il mondo, ma nonostante ciò sembra avere più dubbi di Inzaghi. È quanto afferma il Corriere dello Sport. L’AVVERSARIO – Nelche sabato alle 18 avrà il derby con l’c’èuna certezza inper Stefano: è Rafael Leao. Nonostante non abbia trovato il gol nel 9-0 del Portogallo al Lussemburgo l’attaccante è in buone condizioni e – a livello di club – arriva dalla rete in rovesciata alla Roma due settimane fa. Peraltro, Rafael Leao stavolta c’è a differenza dell’andata delle semifinali di Champions League. Più dubbi per gli altri due in, almeno ...

Il quinto incrocio del 2023 tra le due milanesi non sarà il solito derby:è già nella storia, mai la stracittadina è andata in scena ...DERBY - 'più forte dell'Un derby è l'occasione perfetta per scoprirlo. Loro sono una squadra forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions League .

Christian Pulisic carica il Milan verso il derby di sabato contro l'Inter. Il trequartista statunitense ex Chelsea e Borussia Dortmund, 25 anni lunedì prossimo, ha dichiarato in un'intervista alla Gaz ...Se il Toro segna contro il Milan, arriva sempre una vittoria: con un successo i nerazzurri per la prima volta vincerebbero la quinta stracittadina di ...