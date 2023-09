Inter-Milan | la probabile formazione di Inzaghi per il derby Conferme

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ladi Simoneper il, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio sulle probabili scelte di Simoneper il, in difesa ci saranno Yann Sommer tra i pali. A completare il reparto difensivo Darmian, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez–Thuram. Dovrebbe quindi essere confermata lain campo dal 1? per-Fiorentina.(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; ...

In particolare l'attesa è relativa a sabato 16 settembre, giorno in cui si disputeranno due big match: il derbye Juventus - Lazio. Queste due grandi sfide promettono spettacolo, gol ed ...La notizia del giorno da Milanello riguarda Giroud che si è allenato in gruppo ed è definitivamente recuperato per il derby di sabato dopo le sensazioni positive degli ultimi giorni. Hanno lavorato in ...1 Il derby di Milano si avvicina:saranno di fronte sabato in un match che sarà anche la prima volta nella stracittadina per Ruben Loftus - Cheek . Il centrocampista inglese è arrivato in rossonero dal Chelsea e ha ...1 Una buona notizia ha aperto la giornata di lavoro delin vista del derby di sabato contro l'a San Siro: Olivier Giroud questa mattina ha svolto la seduta di allenamento in gruppo . Il centravanti francese aveva svolto un lavoro personalizzato,...

CorSera - Meno tre a Inter-Milan, il derby delle alternative: Chukwueze, Okafor e Jovic pronti Milan News

Moratti vota Frattesi, il derby è alle porte Sabato ci sarà il derby numero 222, Inter e Milan si sfidano da capolista, l'ex patron dei nerazzurri Massimo Moratti ha un consiglio per Inzaghi: "Magari ...La notizia del giorno da Milanello riguarda Giroud che si è allenato in gruppo ed è definitivamente recuperato per il derby di sabato dopo le sensazioni positive degli ultimi giorni. Hanno lavorato in ...Rosa completa a disposizione del tecnico rossonero a eccezione dello squalificato Tomori e dell'infortunato Kalulu ...