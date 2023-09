Inter-Milan | Inzaghi trema | un grosso guaio dalle nazionali in vista del derby

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lenon hanno restituito giocatori infortunati ae Pioli, al massimo acciaccati o stanchi. È una buona notizia per, una ottima per lo spettacolo di sabato. Ilalle porte (designato come arbitro ilese Sozza) sarà infatti di altissimo livello, il più alto da un decennio a questa parte: maisi sono affrontate da prime della classifica in contemporanea, da due anni non si sfidavano con una simile sete di scudetto e, comunque, due stagioni fa non erano così consapevoli della loro forza. Sarebbe stato un peccato vedere esclusi i migliori giocatori, ora che il mondo riposiziona gli occhi suo come una delle capitali del calcio. L'ne aveva di più, in giro per ...

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti in Europa Tifosi allo stadio: è boom pere Roma Quasi 4 milioni di spettatori a San Siro nella stagione 2022/23 fra tutte le competizioni. È l'...Niente Italia però per il 32enne ex, visto che il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Turchia, vestendo sempre la maglia dell'Adana Demirspor, stando a quanto riportato dal ...Di questo e tanto altro ha parlato l'ex Roma e Juventus (tra le altre) Fabio Capello, che è intervenuto a 'TvPlay.it' 'L'mi sembra quella più attrezzata. Ilè subito dietro, anche se sull'...Commenta per primo Per i veri tifosi è quello che conta più di tutto, più dei calciatori che vanno e vengono, più dei risultati. È lo stemma , quello che incarna la maglia, i colori del club che amano.

Dal lavoro da impiegato a Seregno al derby: chi è Sozza, il milanese che arbitrerà a San Siro La Gazzetta dello Sport

Anche se fra le due l’Inter ha ancora qualcosina in più. Il Milan per ora mi ha sorpreso”. Lautaro Martinez “Non tanto perché abbia fatto risultato, ma perché cambiare così tanti titolari in una zona ...Inter, Zhang può sorridere dopo il calciomercato fatto. Sabato sarà un giorno importantissimo per la squadra nerazzurra. Infatti, a San Siro, arriva un Milan parecchio agguerrito. La squadra di ...Mancano ormai meno di quarantotto ore al Derby di Milano. Sabato 16 settembre alle 18:00 Inter-Milan si affronteranno nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Nonostante siamo ancora ...