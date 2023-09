Inter-Milan | giro del mondo in… 15 giorni | quanti km percorsi! ? TS

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tra due, il derby dio. La sosta per le nazionali è finita, tutti nuovamente a casa. In totale percorsi quasi 150 mila chilometri TANTI CHILOMETRI ? I giocatori dihanno praticamente concluso undelin appena 15, altro che gli 80 del celebre romanzo di Jules Verne. A dominare gliisti, che hanno completato ben ben 92.742 km, ossia due volte la circonferenza della Terra (40.075 km), contro i 56.555 dei cugini. Juan Cuadrado il giocatore che tra tutti ha percorso più chilometri, spostandosi dao fino a Baranquilla, per arrivare poi a Santiago del Cile e fare nuovamente ritorno nel capoluogo lombardo. Per lui un totale di 25.509 km. Il ...

Doppietta con la Nazionale, panchinaro all'. In Inghilterra si punterebbe sul giovane. Da noi, il prescelto è quasi sempre il più anziano ... at Stadio San Siro in, on September 12, 2023. (...Costadura che il Lecce vincendo il prossimo incontro con il Monza continuerebbe a sognare, perché le due che sono in testa,giocano sabato, si scontrano nel derby della Madonnina, e se ...Questo punto era stato molto criticato visto cheattraggono ormai da due stagioni regolarmente più di 70.000 tifosi a San Siro. Sembrava un non senso privarsi di questa possibilità per ...Milano nuova capitale del calcio europeo.sono davanti al Real Madrid (penalizzato però dalla chiusura del Bernabeu), al Bayern, al Borussia con il suo 'muro giallo', non parliamo del Psg. Quasi quattro milioni di spettatori ...

Pessina sul derby: «Inter-Milan Ecco come finirà…» Calcio News 24

Quanto valgono Inter e Milan: nel derby scende in campo un miliardo La Gazzetta dello Sport

Molti dei nuovi arrivati non hanno ancora giocato da titolari, alcuni devono ancora debuttare. Inzaghi ha Frattesi, ma anche Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic, oltre a Pavard. Pioli ha già collaud ...Esclusiva CS, la nota tifosa milanista Dianina Cleo ha risposto alle domande di Calciostyle nella settimana del derby della Madonnina. Le sue parole abbracciano tutto il momento rossonero e non solo ...Osservatore molto attento. Andrea Stramaccioni - oggi opinionista di Dazn - guarda il campionato di serie A e prova a fare le carte soprattutto a quelle squadre che possono infiammare la lotta per lo.